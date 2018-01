"Sotto le macerie del Belice a otto anni"

Quale ricordo ha della notte del terremoto?

"Dopo la prima scossa vivevo in un casolare, in campagna, con la mia famiglia, in tutto eravamo una trentina di persone. Dopo la prima scossa dell'una e mezza di notte eravamo in agitazione ma pensavamo di essere al sicuro all'interno dell'edificio. Eravamo restati al riparo anche perché fuori era freddissimo, c'era la neve. Alle tre e mezza però, è arrivata la scossa più forte: a quel punto il casolare ha ceduto. Un infermo di pietre: tutte le pareti sono venute giù. Ho ancora impressa nella mente quell'immagine delle pietre che ci piovevano addosso".



Il sisma ha distrutto la sua famiglia. Cosa successe ai suoi cari?

"Mentre cercavamo di uscire dal casolare mia mamma si è accorta che mancava all'appello mia sorella. È tornata indietro a cercarla. A quel punto una parte della struttura è crollata e ha schiacciato sia lei sia la bambina. Avevano 35 e 5 anni. Non lo dimenticherò mai. Quella notte ho perso loro due e uno zio acquisito, oltre la casa che avevamo in paese".



Cosa successe negli istanti successivi al sisma e al crollo?

"Io mi ero messo in salvo, ero riuscito a uscire all'esterno del casolare e ricordo con precisione il momento in cui veniva fatta la conta delle persone: quando mio padre ha sentito che mancava sua moglie, è impazzito ma non si poteva fare nulla per salvarla. C'era freddo e pure la neve, per questo non siamo riusciti a fare nulla subito. I primi soccorritori sono arrivati solo la mattina successiva. Cinquant'anni fa non c'erano i telefoni in paesi piccoli come il mio e anche il sistema dei soccorsi durante emergenze di questo genere era molto diverso".



Il post sisma fu altrettanto duro: come lo ha vissuto?

"Siamo rimasti nella baracche per 15 anni. La casa in paese non era agibile e con il contributo l'abbiamo ricostruita nella zona nuova. Per un bambino è stato molto quel periodo. Nella baracca eravamo senza riscaldamento, tenevao solo delle stufette e c'era sempre il rischio che prendessero fuoco. La ricostruzione è stata lunga ma anche questa sembra essere ormai una pagina superata".