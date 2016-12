3 novembre 2014 #sonoStatoio, la protesta su Twitter dopo le assoluzioni per la morte di Stefano Cucchi Tanti, giovani e meno giovani, che hanno partecipato alla protesta lanciata sulla pagina Facebook "Via la divisa" Tweet google 0 Invia ad un amico

17:20 - "Ad uccidere Stefano Cucchi #sonoStatoio": così la protesta per le assoluzioni degli imputati (medici, infermieri e agenti di custodia) nel processo di appello per la morte del 31enne romano corre in Rete. Tanti, giovani e meno giovani, che hanno partecipato alla protesta lanciata sulla pagina Facebook "Via la divisa".