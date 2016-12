"Sisma castigo divino", conduttore Radio Maria: confermo ogni parola

Nonostante la condanna del Vaticano, padre Giovanni Cavalcoli non si scusa per le frasi sul terremoto da lui dette a Radio Maria il 30 ottobre. "Confermo tutto, scosse provocate dai peccati dell'uomo come le unioni civili", ha ribadito. "Il Vaticano? Si ripassino il catechismo", ha aggiunto il conduttore dell'emittente radiofonica cattolica.