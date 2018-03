"Ratzinger è morto": la bufala sul Papa emerito si diffonde sul web

"Papa Ratzinger è morto a 90 anni": questa la bufala che si è propagata in Rete martedì, scatenando dibattito e commenti sui social. A parlarne per primo è stato "Roma.it - Il Quotidiano del Lazio" con un tweet che è stato poi rimosso. In realtà, come reso noto dalla Santa Sede, quello stesso pomeriggio "Papa Francesco, come fa in diverse occasioni, è andato a visitare Benedetto XVI per farli gli auguri di Pasqua".