"Pomeriggio 5", Sara Capoferri: "Ecco perché me ne sono andata"

Sara Capoferri, la donna di 37 anni bresciana che mancava da casa da martedì 21 febbraio, spiega in anteprima a "Pomeriggio 5" il periodo di grande difficoltà che sta vivendo. "Vivo con delle crisi interiori che sono difficili da spiegare", spiega la donna, e continua: "Ho bisogno di stare da sola con me stessa e riprendere in mano la mia vita". Ecco un estratto dell'intervistache andrà in onda queta sera a "Quarto Grado".