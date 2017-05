"Pomeriggio 5", il giaciglio di Igor il Russo

Norbert Feher, alias Igor il russo, è l'uomo ricercato per l’omicidio del barista Davide Fabbri e per il delitto di una guardia ecologica a Portomaggiore, nel Ferrarese. Pomeriggio 5 mostra in esclusiva le immagini del rifugio che l'uomo ha costruito con canne di bamboo per riposare, le stesse canne con cui respirerebbe sott'acqua. I cani molecolari che hanno fiutato le tracce del killer hanno portato gli inquirenti a ritenere che l'uomo se ne sia andato da quel luogo poco tempo fa.