"Pomeriggio 5", il farmacista che ha venduto medicinali a Igor: "Aveva gli occhi truci"

Mentre continuano le ricerche di "Igor il Russo-Ezechiele il Serbo", il responsabile degli omicidi di Budrio e Portomaggiore, le due località in provincia di Ferrara, "Pomeriggio 5" ha intervistato il farmacista che dice di aver visto il killer solo pochi giorni fa nella sua farmacia. "E' un tipo strano con una faccia truce e gli ho venduto un collirio e un farmaco per l'asma" e continua: "Secondo me sta cercando di raggiungere l'est".