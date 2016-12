"Pane gratis per tutti": l'iniziativa di un panificio veronese conquista il web

"Pane gratis": inizia così l'annuncio postato sulla bacheca di Facebook di un panificio veronese, e sono bastate 72 ore per renderlo virale. Forse perché ci siamo disabituati alla generosità "fine a se stessa", forse perché il concetto del dono rievoca sentimenti che a volte sembrano dimenticati. Ma il gesto di Luca Moscon, titolare de La Spighetta, non ha lasciato indifferenti il mondo del web (oltre 200mila condivisioni in tre giorni) e nemmeno noi di Tgcom24 che lo abbiamo raggiunto al telefono. "Purtroppo qui da me vedo situazioni di estrema miseria che mi colpiscono ogni giorno", ci dice un po' sorpreso per il nostro interesse. Lui è un 50enne, dopo aver perso il lavoro ha rilevato questa nuova attività da cinque anni, e ci parla di tante persone anziane che non arrivano a fine mese "con quel poco di pensione che prendono". "Mi chiedono di fargli credito, eppure io non sono un gioielliere, vendo il pane. E' una realtà troppo triste". Così ha deciso di aiutare come può, nel suo piccolo. "Ho provato da qualche giorno a lasciare fuori un cesto con il pane invenduto della giornata e ho visto che puntualmente, al mattino seguente, era vuoto". E così ha deciso di farlo abitualmente: "Volevo comunicare a tutti i miei clienti e non - si legge nell'annuncio che ha postato sulla sua bacheca - che dal primo dicembre dopo la chiusura serale metterò fuori dal negozio un cesto con il pane, focacce e pizza avanzati durante la giornata, in modo che se qualcuno ne avesse bisogno lo potrà prendere. Sperando di essere d'aiuto a qualcuno che per vari motivi non se la passa bene". Un gesto, dal sapore antico, che quasi commuove.