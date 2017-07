A 25 anni dalla morte di Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992 in via D'Amelio, a Palermo, quaranta artisti palermitani hanno prestato la loro voce per "'NTA LL'ARIA, insieme nella memoria" , una canzone corale in memoria del "giudice eroe" e dei cinque membri della scorta che persero la vita nella strage: Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Claudio Traina, Vincenzo Li Muli ed Emanuela Loi.

Cantanti, musicisti, attori, videomaker e grafici, in forma totalmente gratuita, hanno dato vita a un sodalizio musicale in nome di un sentimento che, ancora oggi, rimane vive nel cuore di chi lotta contro la mafia e difende i principi della legalità. "'NTA LL'ARIA, insieme nella memoria", racconta il momento in cui una Fiat 126 rubata, contenente circa 90 chilogrammi di esplosivo telecomandati a distanza, esplose in via Mariano D'Amelio 21, sotto il palazzo dove viveva la madre di Borsellino, presso la quale il giudice quella domenica si era recato in visita.



La canzone, scritta da Carmelo Piraino e arrangiata da Massimo Scalici, vede protagonisti anche i ragazzi di "Ci suono anch'io", un'associazione nata con lo scopo di promuovere i giovani musicisti di Palermo e provincia, tra i 15 e 23 anni. Il brano introduttivo, invece, è tratto dal Romanzo "L'ultimo lento e poi andiamo via" di Gianni Zichichi.



Tra le strofe della canzone risuona anche il ricordo del giudice Giovanni Falcone, collega e amico di Paolo Borsellino assassinato qualche mese prima (il 23 maggio 1992) con la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta (Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani) nella strage di Capaci: "Senti Giovanni qualcuno che canta le nostre idee, la gente pronta vuole morire una sola volta e anche se è dura ora trova il coraggio e anche se è dura ora trova il coraggio di fare a conti contro quest'afa e contro la paura".