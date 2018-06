"Non volevano che continuasse a studiare perché ha l'Asperger, ora mio figlio ha due lauree e un lavoro"

Marie-Rose ha voluto condividere la storia di suo figlio con Tgcom24 dopo aver letto della studentessa con la sindrome di Down che si è laureata a Napoli con 110 e lode . Come ha scoperto che suo figlio era un ragazzo speciale? A far scattare il campanello d'allarme è stata la maestra della scuola d'infanzia. Mi ha consigliato di farlo visitare. Io avevo notato delle stranezze, a cui però non avevo dato molto peso Che genere di stranezze? Per esempio Fabrizio ha cominciato a parlare molto presto e poi ha smesso. Quando ha iniziato la scuola, stava nel suo angolino e non interagiva con gli altri. Si vedeva che era goffo e non riusciva a fare alcune cose. Però non avete capito subito che si trattava della sindrome di Asperger? Negli anni '90 ancora gli studi sull'autismo non erano così progrediti come oggi. All'inizio a Fabrizio era stato diagnosticato un ritardo mentale. Mi ricordo che il medico mi ha detto: "L'unica certezza che ho è che suo figlio non è un vegetale" e io mi sono sentita cadere il mondo addosso. Soltanto in terza superiore abbiamo capito che si trattava dell'Asperger grazie all'intuizione di un luminare dell'autismo. Visto quello che abbiamo passato, ci siamo sentiti sollevati di fronte alla diagnosi di un disturbo dello spettro autistico.

Che tipo di difficoltà avete incontrato prima della diagnosi definitiva?

Fabrizio alle elementari e alle medie era un bambino certificato come ritardato. In terza media gli insegnanti non volevano nemmeno che continuasse a studiare. Erano arrivati a togliergli le ore di sostegno e ad abbassargli persino i voti per scoraggiarlo tanto che ho denunciato la scuola. Non riuscivo a vedere mio figlio soffrire così, io mi rendevo conto che lui amava i libri, voleva studiare. Ma i professori avevano indicato per lui al massimo una scuola professionale così imparava a fare il mestiere del padre che è artigiano.



E invece che scuola ha scelto Fabrizio?

Lui voleva fare il liceo delle scienze umane e io l'ho appoggiato in questa idea. Non perché non volevo che facesse il professionale, ma lo vedevo molto goffo nei lavori manuali quindi secondo me era difficile che riuscisse a fare il lavoro di mio marito.



E' stata la scelta giusta?

Sì, perché Fabrizio si è diplomato con ottimi voti e alla fine delle superiori gli insegnanti si sono raccomandati: "Fate studiare questo ragazzo". Lui ha scelto di fare Scienze Politiche all'università e ha conseguito qui a Cuneo la laurea triennale. Dopo la laurea gli ho consigliato di andare a Nizza, dove sono nata, per fare un'esperienza di lavoro visto che in Francia ci sono più possibilità che in Italia. Lì è riuscito ad aderire a un progetto per lavoratori portatori di handicap. E' stato seguito da uno psicologo, gli hanno prima fatto fare uno stage e poi lo hanno richiamato per le sostituzioni. Questo gli ha permesso di acquisire fiducia in se stesso. Allora un giorno mi ha chiamato e mi ha detto che voleva proseguire gli studi in Francia e si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza.



E lei come l'ha presa? Non ha avuto paura per lui?

Per me è stata una grande sorpresa perché io gli avevo suggerito di andare lì giusto per fare un'esperienza, non pensavo che rimanesse. Invece poi lui si è ambientato, ha capito che in Francia aveva più possibilità e ha deciso di rimanere lì. All'inizio per lui è stato difficilissimo perché, a differenza di sua sorella, Fabrizio non è bilingue. A causa di quello che per anni è stato considerato un ritardo i medici mi hanno sempre consigliato di parlargli solo in italiano così da facilitargli l'apprendimento scolastico quindi ha dovuto superare molti scogli inizialmente.



Però alla fine ce l'ha fatta...

Sì, è stato bravissimo. Studiava giorno e notte. E' riuscito a laurearsi in tempo con un buon risultato e ha trovato subito lavoro.



Quindi Fabrizio ha vissuto sulla sua pelle anche l'attentato a Nizza? Non ha avuto paura?

Mi sono spaventata più io di lui tanto che dopo sono andata dallo psicologo, lui invece è stato forte. L'ha scampata per un soffio, è stato fortunato. Quella sera era uscito per andare in spiaggia con dei conoscenti, alcuni di loro hanno proposto di andare in piazza a un certo punto della serata per vedere i fuochi d'artificio, ma sono arrivati a tragedia avvenuta. Hanno visto la gente correre, hanno capito che era successo qualcosa di terribile, e Fabrizio è corso verso casa. Poi mi ha chiamato per rassicurarmi e ha detto: "Vedi, era destino, mamma".