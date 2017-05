"Non pensare più a me": la lettera di Messina Denaro alla fidanzata

Di lui non si hanno neanche le impronte digitali e le sue ultime foto risalgono a trent'anni: di Matteo Messina Denaro, latitante dal giugno del 1993, non si sa quasi nulla. Ma è adesso una lettera, l'unica scritta di suo pugno ed in mano agli investigatori, a dare un volto inedito al capo della mafia siciliana. In questa missiva il boss scrive alla sua ragazza per annunciarle la fuga, proclamandosi innocente.