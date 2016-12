"Non merito tanta prigione", lo sfogo di Fabrizio Corona a Quarto Grado

Occhiaie profonde e volto scavato. Un Fabrizio Corona stremato appare in un video inedito trasmesso da Quarto Grado. "Non mi merito tutta questa prigione", urla l'ex re dei paparazzi durante uno dei suoi processi. Due anni nel carcere di massima sicurezza di Opera e altri sette ancora da scontare, Corona si sfoga ai microfoni della trasmissione: "Sono un detenuto modello. Lasciatemi scontare la mia pena in pace ma mandatemi a casa".