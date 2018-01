"Non bestemmiate", baby gang aggredisce una donna a Torino

"Non bestemmiate" e la baby gang la aggredisce. E' accaduto nel parcheggio multipiano del centro commerciale Le gru a Grugliasco , alle porte di Torino. La donna è stata presa a calci e spintoni davanti al figlio piccolo da tre ragazze e un ragazzo italiani , di età compresa tra i 15 e i 17 anni. I carabinieri li hanno fermati e denunciati per lesioni in concorso.

I controlli - Tra ottobre e dicembre scorsi, ricorda La Stampa, i controlli avevano portato già a diverse denunce. Un diciassettenne era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di una pistola scacciacani senza tappino rosso. Quattro ragazzine di 14 anni sono state beccate a rubare in un negozio e denunciate per furto aggravato in concorso. Sette minori con addosso marijuana sono stati segnalati alla Prefettura.