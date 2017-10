'ndrangheta, sgominato traffico di droga col Sudamerica: 19 arresti

La polizia e la gdf stanno eseguendo 19 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip di Roma nei confronti di persone accusate di far parte di un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga. Il gruppo aveva la base a Roma ma con diverse ramificazioni in Italia e all'estero. Importavano grosse partire di droga dal Sudamerica, parte delle quali erano destinate alla cosca della 'ndrangheta degli Alvaro di Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria.