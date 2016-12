'Ndrangheta, sgominata cosca: 40 arrestati, anche legale e assessore

I carabinieri hanno arrestato 40 persone tra Calabria e Lombardia nell'ambito di un'inchiesta contro i presunti boss e affiliati ai clan Ferrentino-Chindamo e Lamari. Tra loro figura anche l'avvocato Domenico Chindamo, accusato di concorso in intestazione fittizia di beni. In manette anche l'assessore di Laureana Vincenzo Lainà, già fermato per concorso esterno in associazione mafiosa e considerato il referente politico della cosca.