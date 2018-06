'ndrangheta, operazione in provincia di Reggio Calabria: 28 arresti

Ventotto persone sono finite in manette nel corso di un'operazione della polizia di Stato, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria. Gli arrestati (15 in carcere e 13 ai domiciliari) sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di armi clandestine, collegata e funzionale alle attività della 'ndrangheta.