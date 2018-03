'Ndrangheta, arrestato in Calabria latitante della cosca Pesce

Antonino Pesce, latitante 26enne appartenente alla omonima cosca della 'ndrangheta, è stato arrestato dalla Polizia a Rosarno. Ricercato da un anno per associazione mafiosa, Pesce è stato bloccato dagli uomini della squadra mobile e del Servizio centrale operativo (Sco) in un appartamento della cittadina nella piana di Gioia Tauro. Era sfuggito alla cattura durante un'operazione che un anno fa ha portato in carcere diversi esponenti della cosca.