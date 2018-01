'Ndrangheta: arrestato a Milano figlio reggente 'ndrina Lombardia

La Dia di Milano ha arrestato Edoardo Novella, fratello di Vincenzo detto "Alessio", tuttora detenuto per reati di mafia, e figlio di Carmelo, già reggente della struttura di `ndrangheta denominata "Lombardia", ucciso in un agguato il 14 luglio 2008 a San Vittore Olona (MI). Novella rivestiva un ruolo organizzativo di spicco, mettendo anche a disposizione, per il traffico di droga, i locali di una società a lui riconducibile.