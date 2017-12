"Natale cos'è?": la nuova "hit" di don Alessandro Cossu, il prete de "L'Esercito del Cristo"

Dopo L’Esercito del Cristo , don Alessandro Cossu , il parroco canterino di San Teodoro, in Sardegna , lancia una hit natalizia: Natale cos’è?, sulle note di Perdono di Caterina Caselli . Il video ha già fatto il boom di visualizzazioni (6,4mila). In estate, L’Esercito del Cristo era diventato un vero e proprio tormentone e don Alessandro una star del web. Chissà se la nuova hit, creata appositamente per il periodo natalizio, avrà lo stesso seguito. Sembra essere sulla buona strada… Nel repertorio del parroco anche Voglio pregare con te (sulle note di Voglio ballare con te di Baby K).

"Cerchiamo qualcosa che va al di là di quello che il mondo propone già, tutti comprano addobbi, tutti spendono soldi, ma pochi cercheran Gesù. Natale Natale Natale, io cerco il senso che ha. Natale Natale Natale, io voglio pensare a Gesù", recita la prima strofa della canzone. Il video è stato pubblicato dallo stesso parroco su Facebook. L’intento - come ai tempi de L’Esercito del Cristo - è quello di coinvolgere gli utenti e, specialmente, i giovani. "Dobbiamo parlare il loro linguaggio, se vogliamo che tornino a frequentare la chiesa", aveva dichiarato il prete a L’Unione Sarda.



Il post - "Avevo promesso di pubblicare un’altra cover dopo il concerto di Natale e avevo detto che avrei pubblicato Sotto il cielo di San Teodoro, ma avendo creato questa semplice che ha per titolo Natale cos’è? e che mi sembra più adatta per la vigilia, ne approfitto per augurare a tutti un vero Natale Cristiano dove al centro ci sia il vero protagonista: Gesù!", ha scritto il prete su Facebook.