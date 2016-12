26 novembre 2016 10:33 Meteo, mini ondata di freddo in arrivo Martedì sarà la giornata più fredda: le temperature crolleranno anche di 10 gradi

La perturbazione responsabile della forte ondata di maltempo osservata nei giorni scorsi ha abbandonato il nostro Paese e anche quella di domenica sarà una giornata caratterizzata da condizioni di tempo nel complesso stabile e, relativamente al periodo, ancora mite. Da lunedì invece il nostro Paese sarà investito da vento decisamente più freddo che apporterà una massa d’aria di origine artica. Il calo delle temperature sarà vistoso, ma questa prima ondata di freddo invernale sarà di durata molto breve tanto che già nella seconda parte della settimana - come affermano i meteorologi del Centro Epson Meteo - assisteremo ad un altrettanto evidente e repentino rialzo termico. L’aria fredda in arrivo dai Balcani inizierà a riversarsi sull’Adriatico tra il pomeriggio e la sera di lunedì e seguirà un rapido peggioramento del tempo che coinvolgerà le regioni adriatiche e quelle di Nordovest con il ritorno di qualche pioggia. Nella notte successiva e al mattino di martedì deboli nevicate a quote collinari interesseranno il versante adriatico dell’Appennino di Abruzzo e Marche meridionali.

Previsioni meteo per domenicaGiornata piuttosto nuvolosa sulle Venezie e settore ionico con locali, brevi e deboli piogge su estremo sud del Salento ed estremo sud della Sicilia. Qualche annuvolamento sparso anche sul resto della Puglia, in Lucania e sul levante ligure, Alpi centrali e Sardegna. Nubi ancora più scarse altrove e con nebbie in diradamento nel corso della mattinata nelle valli interne del Centro. Altrove cielo da sereno a poco nuvoloso. Nel corso della prossima notte cominceranno ad innescarsi i venti di Bora sull'alto Adriatico con nubi in aumento e qualche pioggia isolata in arrivo tra coste venete, Polesine e ravennate. Sempre nella notte qualche breve rovescio possibile anche su Sicilia settentrionale. Di nuovo rischio di qualche nebbia nelle valli interne del Centro e temporaneamente tra la pianura piemontese e l’ovest della Lombardia, dove le nebbie verranno sostituite dalle nuvole già nel corso della notte. Temperature massime senza grandi variazioni. Venti deboli, con Bora in intensificazione durante la notte sull'alto Adriatico.