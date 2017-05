"E' successo tutto nel giro di tre ore. Sembrava una banale influenza, invece è passata da 38 di febbre a 41. Le sue ultime parole sono state: 'mamma mi scoppia la testa', poi è entrata in coma". A parlare davanti alle telecamere di "Dalla vostra parte" è Antonella, giovane madre che vivrà sempre col rimorso di non aver fatto vaccinare sua figlia contro il meningococco, che se l'è portata via alla tenera età di 11 anni. "Vivrò per sempre solo per incontrarla di nuovo, dall'altra parte" dice, quindi l'appello accorato: "Vaccinate i vostri figli, fatelo senza esitazioni, prima che sia tardi".