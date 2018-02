"Mi hanno fatto abbassare gli slip al concorso per magistrato, li denuncerò"

Una violenza. È così che Cristiana Sani, 30 anni, ha definito la brusca perquisizione subita durante il concorso per entrare in magistratura. Alla denuncia con un post su Facebook farà presto seguito anche con un esposto a Csm e Procura. Il 26 gennaio, mentre svolgeva la terza prova dell’esame alla Fiera di Roma, lei e altre candidate sono state costrette da due agenti di polizia penitenziaria a spogliarsi interamente, in pubblico, per dimostrare di non aver bigliettini con sè.