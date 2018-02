"Mi hanno chiesto di togliere gli slip al concorso per magistrato, li denuncerò"

Una violenza. È così che Cristiana Sani, 30 anni, ha denunciato la brusca perquisizione subita durante il concorso per magistrati con un post su Facebook, a cui farà presto seguito un esposto a Csm e Procura. Il 26 gennaio, mentre svolgeva la terza prova dell’esame alla Fiera di Roma, lei e altre candidate sono state costrette da due agenti di polizia penitenziaria a spogliarsi interamente, in pubblico, per mostrare di non avere addosso bigliettini.