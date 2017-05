Nell'ultima puntata de "Le Iene" l'inviata Nina Palmieri racconta la storia di Francesco, ex poliziotto di Castelvetrano, in provincia Trapani, che a causa di problemi finanziari ha visto mettere all'asta la propria casa. Dopo una serie di ribassi, l'uomo sperava di ricomprarsi il suo immobile che però viene acquistato da un maresciallo dei Carabinieri. Cerca di convincerlo a rinunciare all'acquisto, ma dal neo-proprietario arriva una risposta negativa. La Iena, così, cerca di incontrarlo e coinvolge la cittadinanza per fare un appello a ripensarci: la questione è ancora aperta.