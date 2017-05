"Le Iene" : bambini siriani nelle fabbriche turche

Gaziantep è la città turca più vicina al confine con la Siria: è lì che vengono portati i profughi in fuga dal conflitto, compresi i moltissimi bambini colpiti dagli orrori della guerra. Marco Maisano, inviato delle Iene, si è recato in Turchia per documentare le condizioni in cui vivono i minori siriani, costretti a lavorare in fabbriche tessili per poter sopravvivere e aiutare le famiglie in difficoltà. Turni di dodici ore per pochi euro al mese, ma anche solidarietà, sogni e ricordi. Ecco cosa ha scoperto...