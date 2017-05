Liza Boschin, inviata de Le Iene, acquista da spacciatori diversi cinque dosi di erba e poi si reca al laboratorio analisi dell'Università di Bologna per farle analizzare. La biologa spiega che si tratta di "piante coltivate in coltivazione spinta con ormoni e fertilizzanti", motivo per cui i valori riscontrati sono molto più alti rispetto al dovuto. Insomma: non si tratta di "semplici spinelli", quanto di droghe molto più forti. A volte addirittura, nell'erba sono presenti sostanze chimiche. La Iena, infine, raccoglie la testimonianza di una ragazza di 24 anni. Ecco la sua tragica esperienza.