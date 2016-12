"Io tra i sopravvissuti del Mediterraneo"

"Poco dopo ecco un'altro gommone, troppo pieno", continua, "gli uomini salvati sono impregnati di gasolio, l'odore si sente in modo forte. Molti non sanno che tra un giorno e mezzo sbarcheranno in Sicilia". Alcuni ballano, altri pregano il rosario o recitano versetti del Corano. Ci sono donne, uomini e bambini, in tutto sono 286 le persone, dopo 2 notti di navigazione, arriveranno sulle coste italiane. Da quel momento, per ciascuno inizierà una nuova fase della vita.