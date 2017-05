"Io, malata e dimenticata dalle istituzioni, mi lascio morire"

Malata e abbandonata. Per questo Angela ha deciso di iniziare uno sciopero della fame che potrebbe però esserle fatale, date le sue precarie condizioni cliniche. Affetta da una rara malattia degenerativa che la ha resa totalmente invalida, ai microfoni di "Dalla Vostra Parte" lamenta il fatto che il Comune di Fiumicino non solo abbia deciso di tagliarle le ore di assistenza sanitaria, ma non le passi nemmeno il sussidio. Soldi, dice, che le sono essenziali per poter far fronte alle numerose spese per le cure mediche alle quali non può rinunciare. "Non chiedo alcuna elemosina. Ho lavorato una vita" dice Angela "E adesso vengo dimenticata".