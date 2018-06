“Io lo chiamavo ‘lo scemo’ ”Il racconto di Daniel, 10 anni, e del suo tumoreIl piccolo Daniel ha 10 anni e come un guerriero armato di sorriso ha sconfitto il cancro che gli avevano diagnosticato. Una puntura di zanzara e l’improvviso gonfiore al collo. La corsa in ospedale e la diagnosi: linfoma di Hodgkin. I medici gli dicono: "Entro Natale sei fuori da qui". Daniel, da quel giorno, non ha dubbi: deve sconfiggerlo, ma senza abbattersi. “Io lo chiamavo lo scemo, ai dottori chiedevo: 'E' guarito lo scemo?'" dice il bambino alla iena Nina, che è andato a trovarlo a Catanzaro.



Daniel, che in ospedale ci è rimasto per qualche mese, si era inventato un modo tutto suo per sconfiggere la noia e la tristezza della chemio: ballare. In corsia, sul letto, sulla sedia. Ovunque. E il suo entusiasmo coinvolgeva anche gli altri giovani pazienti del reparto di oncologia pediatrica in cui, ormai, è un eroe. "Ogni tanto torno a trovare alcuni amici che ancora sono ricoverati. Ci facciamo un selfie. Ho il mio video diario e pubblico tutto", dice sorridente mentre sfoggia una cresta di capelli ricresciuti forti e folti dopo la chemioterapia.