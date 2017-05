"Io aggredito da Igor, vivo per miracolo"

Dopo quasi un mese di ricerche incessanti, "Igor il russo - Ezechiele il serbo" è ancora fuggiasco. Ma c'è chi si ricorda bene di lui. E' la guardia giurata che s'è imbattuta nell'omicida a Portomaggiore, nel Ferrarese."Ho sentito una fucilata dietro di me" racconta ai microfoni di "Pomeriggio 5" - "mi ha intimato di gettare l'arma in terra e di non guardarlo in faccia. Non ho potuto fare altro che obbedirgli". Sono però numerosi i dettagli che il vigilante riesce a fornire alle forze dell'ordine: "Corporatura massiccia, ferito, completamente vestito con una tuta mimetica". L'uomo è convinto che Igor abbia dei complici: "Parlava al telefono con qualcuno. Magari è la stessa persona che ora gli offre ospitalità" ripete in più occasioni, mentre non nasconde di dolersi per essere stato sopraffatto dal killer. L'assassino gli ha sottratto l'arma, una Smith & Wesson 9x21 argentata. Il resto della storia è noto. Il luogo in cui Igor si stia nascondendo ancora no.