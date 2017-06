"Il prelievo forzoso di Equitalia sui conti? Una rapina"

La novella legislativa che permetterà, dal primo luglio, al nuovo ente unico di riscossione dei tributi (nato dalla fusione tra Equitalia e l'Agenzia delle Entrate) di prelevare direttamente dai conti corrente dei contribuenti in caso di morosità, non sembra piacere molto agli italiani.

Come documentano le telecamere di "Mattino 5", c'è chi senza mezzi termini la paragona a una "rapina", chi si arrende e sospira: "A questi punti fa bene chi evade le tasse" e chi fa invece notare che, in caso di contenzioso con il fisco: "Intanto l'ente ti preleva la somma, poi se il giudice ti dà ragione, chissa quando rivedi i tuoi soldi".

Non manca però la voce fuori dal coro, che argomenta: "Se sei in regola con i pagamenti, non devi aver nulla da temere".