"Il parroco è un fannullone": la gaffe del sindaco finisce in diretta su Facebook

Da Brescello all'hinterland milanese: i nuovi Don Camillo e Peppone, il parroco Massimo Donghi e il sindaco Massimo Mandelli, vivono a Cassina de' Pecchi e si lanciano strali via social. "Il parroco è un fannullone, non ha voglia di lavorare", aveva tuonato il primo cittadino in giunta parlando di cortei funebri, non sapendo però che per un errore di un suo collaboratore le sue parole erano andate in diretta su Facebook e dritte dritte alle orecchie del don. Il quale non si è scomposto più di tanto, ma ha replicato con un video-messaggio pubblicato su Youtube: "Pace e bene, a lui non darei del fannullone". E il novello Peppone cerca di rimediare alla gaffe con le scuse.