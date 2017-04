"Igor il Russo", a "Matrix" parla un operatore carcerario: "Era un detenuto tranquillo, aveva capito come ottenere benefici"

Mentre continuano le ricerche di "Igor il Russo-Ezechiele il Serbo", il responsabile degli omicidi di Budrio e Portomaggiore, le due località in provincia di Ferrara, nell'ultima puntata di "Matrix", in onda ogni martedì su Canale 5 in seconda serata, ha parlato un operatore del carcere in cui Igor è stato rinchiuso: "Igor era un detenuto assolutamente tranquillo, aveva capito come ottenere i benefici che il sistema penitenziario garantisce oggi giorno" e continua: "Serviva la messa, si vestiva in giacca e cravatta e si prodigava per aiutare gli altri".