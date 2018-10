5 ottobre 2018 15:40 #GuidaeBasta: la nuova campagna Anas sulla sicurezza stradale Per sensibilizzare sullʼimportanza di non distrarsi alla guida Gian Martinelli ha realizzato anche una canzone interpretata dal cantautore Carlo Fava e dal direttore di Tgcom24 Paolo Liguori

Per scrivere un messaggio ci vogliono almeno 10 secondi, 20 per consultare un social network. La distrazione da smartphone è la causa principale degli incidenti stradali. Per sensibilizzare sull'importanza di stare attenti alla guida, Anas ha lanciato una nuova campagna: #GuidaeBasta. Tantissimi vip hanno voluto aderire lanciando l'invito di lasciare il cellulare in borsa quando si è al volante: da Ron a Bianca Guaccero, da Maria Grazia Cucinotta a Jerry Calà. L'iniziativa ha dato anche il titolo a una canzone: "Quando guidi, guida e basta", scritta da Gian Martinelli e interpretata dal cantautore Carlo Fava e dal direttore di Tgcom24 Paolo Liguori.

Tanti personaggi famosi hanno aderito alla campagna Anas per dire: "Quando guidi, guida e basta". "The Kolors", "Il Volo", Anna Tatangelo, Elodie, sono solo alcuni nomi celebri che hanno voluto prestare il loro volto all'iniziativa nata in collaborazione con la polizia di Stato e il ministero delle Infrastrutture. "La strada è un luogo collettivo ed è importante che tutti ne rispettino le regole", spiega l'Ad di Anas Gianni Vittorio Armani.