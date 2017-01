"Furbetti del cartellino", l'Enac sospende nove lavoratori

L'Enac ha sospeso nove dipendenti di una sede territoriale per "irregolarità nelle timbrature in ingresso e in uscita dalla sede di servizio". "Il Direttore Generale dell'Enac, Alessio Quaranta - si legge in una nota - ha provveduto a sospenderli in via cautelare", a seguito della segnalazione degli organi inquirenti in merito a un indagine che ha portato all'emissione di avvisi di garanzia nei confronti dei nove.