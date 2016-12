"Difende" il cane e ferisce un uomo

L'aggressore poi si è allontanato facendo perdere le proprie tracce e non prestando alcun soccorso. Alcuni testimoni hanno chiamato un'ambulanza che ha trasportato il giovane trentenne in ospedale. Tuttora in prognosi riservata, è stato sottoposto a intervento chirurgico e versa in gravi condizioni. Solo dopo ulteriori accertamenti la polizia ha scoperto l'identità dell'aggressore che è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.