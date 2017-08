"Dalla Vostra Parte", prigioniera in casa ad Aprilia per colpa delle troppe buche

Costretta a rimanere in casa da due anni e mezzo a causa delle buche presenti sull'unica strada che conduce alla sua abitazione ad Aprilia, in provincia di Latina. E' la triste storia di Rosa, una donna disabile al 100%, protagonista della puntata di "Dalla Vostra Parte" in onda martedì 25 luglio. Il percorso in questione, di competenza del Comune, è troppo rovinato per permettere il passaggio della 48enne in sedia a rotelle. "Mi faccio male perché non ho più muscoli e devo stare attenta a qualsiasi buca - spiega la donna alle telecamere del preserale di Retequattro - la burocrazia mi sta togliendo la dignità e nessun essere umano merita una cosa del genere".