"Dalla vostra parte": la storia di Simona, sfrattata e costretta a vivere in macchina

Dopo la pausa estiva "Dalla vostra parte", il preserale di Retequattro, è tornato per affrontare i problemi che affliggono il nostro paese e non solo. Una dei temi trattati durante la puntata in onda lunedì 28 agosto riguarda Simona, una 64enne che vive a Ostia, costretta da più di un anno a vivere in auto dopo aver perso il compagno ed essere stata sfrattata, senza aver ricevuto neanche una notifica.



"Io sono arrabbiata, perché c'è gente che arriva da fuori, delinque, fa di tutto e gli danno anche soldi e casa - racconta la donna in lacrime - Io sto qui, ho una famiglia povera ma è fatta di gente onesta che ha lavorato". Nel 2007 Simona aveva presentato tutta la documentazione per ottenere una casa popolare, ma a distanza di dieci anni non ha ottenuto nessuna risposta e nel frattempo la sua salute sta peggiorando sempre di più: "Sono stata abbandonata dalle istituzioni".