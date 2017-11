"Dalla vostra parte", il caso di Triscina: oltre 500 case abusive in riva al mare

Uno dei temi trattati nella seconda puntata della nuova stagione di "Dalla vostra parte" riguarda il problema dell'abusivismo, che sta colpendo parte del nostro Paese. A Triscina, frazione di Castelvetrano in provincia di Trapani, sono state realizzate più di 500 case abusive in riva al mare e sono segnalate persino sulla mappa ufficiale del Comune. Qui infatti amncano addirittura le vie e le strade sono state contrassegnate da un numero, come ha mostrato il servizio in onda martedì 29 agosto durante il preserale di Retequattro. Pochi giorni fa il Comune ha chiesto e ottenuto un prestito di 3 milioni di euro per demolire le prime 170 case irregolari.