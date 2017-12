"Da voi ci sono state gravidanze sospette?": è polemica per una mail inviata ai presidi toscani

Come riporta La Repubblica, nel testo inviato ai dirigenti scolastici della Toscana si legge: "In relazione a indagini in corso, preme conoscere se, nelle Scuole di rispettiva competenza, si siano verificati, da parte di studentesse, casi di abbandono o assenze di rilievo o altre situazioni (interventi, ricoveri, ecc.) che possano aver indotto a ritenere trattarsi di gravidanze (magari celate) nel primo caso ovvero postumi da parto nel secondo".



Scritta in un italiano alquanto "nebuloso", la circolare è stata segnalata al ministero dell'Istruzione, il quale ha espresso "disappunto per il linguaggio usato e le modalità della richiesta" su cui verranno effettuati approfondimenti.



La mail riportava infatti in oggetto la dicitura "riservata" e "indagini delle forze dell'ordine. "Non c'era alcuna volontà di raccogliere informazioni sulla vita delle studentesse, la circolare è stata inviata su richiesta dell'autorità inquirente", hanno fatto sapere dall'ufficio scolastico della Toscana. Le forze dell'ordine non sono riuscite a risalire alla madre della piccola trovata morta nel Veneziano, e così le indagini sono state estese anche ad altre Regioni.