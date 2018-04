"Coca Capitale": come Roma è diventata una narco-città

Si chiama "Coca Capitale" l’ultima inchiesta de Le Iene che indaga sul traffico di droga a Roma, diventata a tutti gli effetti una "narco-città". Da San Basilio al Laurentino 38, da Tor Bella Monaca a Ostia, il servizio firmato da Roberta Rei spiega come ogni quartiere sia controllato da un clan. E a spiegarlo sono gli stessi spacciatori che gestiscono il traffico di cocaina nelle varie zone della Capitale, dall’importazione alla vendita al dettaglio.



Tra i primi a parlare, ovviamente incappucciato per non farsi riconoscere, c’è "Er Pistola", spacciatore che vende cocaina al dettaglio. Dopo aver spiegato la suddivisione delle zone di spaccio in città, racconta il suo business: "Compro due etti a 25 euro al grammo a settimana". C’è poi "il Secco", altro cane sciolto che racconta invece come importava droga dal Sudamerica: "Ne importavo svariata, 35-37 kg, riuscivo a fare 350-380mila euro al mese".