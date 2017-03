"Classi separate per stranieri", falsa circolare crea shock a Vercelli

"Da oggi gli studenti con uno, o entrambi i genitori stranieri, seguiranno le lezioni in un'aula separata". Ha suscitato reazioni inaspettate per le stesse insegnanti la finta circolare letta agli studenti delle terze medie Pertini di Vercelli, che si sono detti pronti a scendere in piazza e a scrivere al ministero per difendere i propri compagni. Si trattava in realtà di un esperimento per far riflettere gli studenti sulle leggi razziali.