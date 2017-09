"Ci siamo lasciati": coppia arcobaleno annuncia il divorzio su Facebook

Claudio e Manilo erano diventati il simbolo delle famiglie arcobaleno. "Sono consapevole del fatto che siamo diventati un punto di riferimento per alcune persone - si legge nel lungo post -. Soprattutto per i più giovani il solo fatto che noi esistessimo ha aperto una serie di possibilità nella loro vita. E questo mi ha sempre riempito di orgoglio, perché mi sembrava di poter spargere un po' della nostra felicità su persone che ne avevano bisogno. Eppure non abbiamo mai ambìto a diventare un modello".



"Noi - aggiunge Claudio - non eravamo né migliori né peggiori degli altri. E oggi sento di poter trasmettere ancora lo stesso messaggio, ai nostri bambini prima che a tutti gli altri: siamo una coppia come tutte le altre, e le coppie a volte si lasciano. Io e Manlio comunque siamo cresciuti insieme, abbiamo avuto tre figli meravigliosi insieme e continueremo a far parte l'uno della vita dell'altro".



E infine ammette: "Non esistono divorzi felici, ma stiamo cercando di vivere questa fase della nostra famiglia con l'ottimismo che abbiamo avuto finora e con la speranza che i prossimi vent'anni possano essere belli come i primi, anche se con un equilibrio diverso".