23 marzo 2015 "Bossetti? La sorella non fu aggredita"

08:31 - Laura Letizia, la sorella gemella di Massimo Bossetti, ha dichiarato in questi mesi di aver subito quattro aggressioni, di cui due fisiche, ma in alcune foto inedite apparse a Domenica Live si evincerebbe tutta un'altra verità. Le immagini mostrate da Barbara D’Urso sarebbero in possesso dei carabinieri. Gli inquirenti non crederebbero alle dichiarazioni della donna per l’assenza di persone sospette nei momenti e nei luoghi indicati dalla signora Laura: assenza documentata dai fotogrammi resi pubblici in studio.