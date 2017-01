"Babbo Natale non esiste", direttore d'orchestra salta anche il secondo concerto

Il maestro Giacomo Loprieno, famoso per aver detto a un pubblico di bambini a Roma che "Babbo Natale non esiste" suscitando l'ira dei genitori e scatenando polemiche sui social, ha disertato, per "indisposizione", anche il secondo concerto di Capodanno che aveva in programma oggi in Liguria. Stamane, Loprieno ha evitato l'esibizione prevista a Santa Margherita, a quanto si apprende per non creare imbarazzi alle autorità locali. Nel pomeriggio era atteso alle 16 al teatro Astoria di Lerici.