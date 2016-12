Yellowstone, turisti messi in fuga da mamma orsa e i suoi tre cuccioli

Sono stati momenti di paura per i turisti in visita a Yellowstone, quando sono stati messi in fuga da una famiglia di orsi neri incrociati in una strada del parco. Quest'ultimo ne ospita più di 600 esemplari, che non sono soliti attaccare l'uomo a differenza dei cugini Grizzly, ma trovarseli davanti non può che scatenare paura e la reazione più comune è quella di scappare a tutta velocità senza guardarsi dietro. La comitiva di turisti, alla fine, non è stata aggredita, soltanto un bello spavento e un'avventura da raccontare.