Yellowstone, il risveglio anticipato di Yoghi: letargo finito a causa dell'inverno mite

12:39 - A Yellowstone "pisolino" già finito per i "cugini" dell'orso Yoghi. Secondo quanto riportano i funzionari del parco nazionale di Yellowstone, gli orsi stanno uscendo dal letargo invernale quasi un mese prima rispetto al previsto. La causa? Una stagione fredda troppo mite, che sta portando temperature più calde del solito e pioggia anziché neve. Il primo esemplare di grizzly è stato avvistato il 9 febbraio nella parte centrale del parco.

Normalmente i primi avvistamenti degli orsi nel periodo tra il 2012 e il 2014 sono stati registrati tra il 4 e il 14 marzo. Ma l'arrivo anticipato del clima primaverile ha "richiamato" dalle loro tane quasi tutti gli esemplari di orsi presenti nel parco. E proprio come il celeberrimo Yoghi, anche i grizzly partono subito alla caccia di cibo non appena escono all'aria aperta.



Il fenomeno ha portato Yellowstone a invitare escursionisti e sciatori a restare sempre in gruppi di almeno tre persone, fare rumore sul proprio tragitto e portare sempre uno spray anti orso con sé. Il tutto nell'anno in cui il grande parco statunitense festeggia il suo 100esimo compleanno.