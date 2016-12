Washington, cani dispersi per giorni: setter vegliava sull'amica finita in un pozzo

Tillie e Phoebe sono un setter e un basset hound e vivono nell'Isola di Vashon, a Washington. I loro proprietari avevano denunciato la scomparsa da casa attraverso i social e attraverso l'associazione animalista "Vashon Island Pet Protectors". Finché un uomo non ha avvertito di aver visto la coppia aggirarsi vicino alla sua casa. Dopo giorni di ricerche i volontari hanno trovato i due, rimasti insieme per una settimana. Tillie stava vegliando sull'amica finita in un pozzo, senza mai allontanarsi da lei.