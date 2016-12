Volpe e cane, amici per la... pelliccia

E' diventata una star del Web, con il suo musetto buffo che sembra avere sempre il sorriso stampato. Per questo è stata ribattezzata "The Happiest Fox". E' Juniper, una giovane volpe dal mantello rosso di circa un anno, adottata da una famiglia e diventata inseparabile amica del pastore australiano Moose. Sui profili Facebook e Instagram, aperti dalla sua padrona e dedicati a Juniper Fox, si osserva la volpe, divenuta in tutto e per tutto come un cagnolino, conquistare fan su fan con i suoi modi giocosi. Che spazientirebbero qualunque altro compagno di giochi, eccetto Moose.