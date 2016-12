Visite in ospedale: il pony Bolla a sorpresa arriva in clinica per la felicità di nonno Karl

Karl Holmen ha sempre adorato i cavali, in particolare il piccolo pony di sua nipote Shetland, chiamato Bolla. Ma negli ultimi tempi la salute dell'uomo, 89 anni, norvegese, è peggiorata e Karl ha dovuto essere ricoverato in clinica. Niente più visite al suo Bolla, dunque. Ma ecco l'idea della nipote, Susan, per fare un regalo al suo adorato nonno: gli ha portato in clinica l'animale, rendendo felici entrambi.